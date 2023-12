La conferenza di Allegri dopo Juve-Roma: rivivi la diretta

23:40

Allegri: "Sono contento perchè abbiamo guadagnato punti sul quinto posto"

"Abbiamo fatto 43 punti - sottolinea Allegri in conferenza stampa - il calcio è molto complicato, ti si rovescia tutto contro in un attimo. Mantenere a distanza la Roma, o implementare il vantaggio su di loro era un obiettivo, e ci siamo riusciti. Abbiamo concesso pochissimo, sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Ora ci dobbiamo concentrare sulla Coppa Italia. Poi dovremo riprendere il campionato e giocare per i primi quattro posti. Abbiamo iniziato un percorso un anno e mezzo fa, lo scorso anno la squadra ha fatto 38 punti nel girone di andata, con l'inserimento dei giovani e in una situazione complicata, in quei frangenti lì era difficile. Quest'anno c'è maggior serenità perchè sono state risolte tutte le problematiche extracalcistiche. L'obiettivo è quello di tornare a essere competitivi com'è nel dna della Juventus da cento anni a questa parte e quello di tornare a giocare la Champions League. Il corto muso? L'importante è cercare di ottenere la vittoria sapendo contro quali squadre giochi: la Roma ha battuto il Napoli, è in un ottimo momento e questa sera lo ha dimostrato sul campo. Giocare contro la Roma di Mourinho è sempre difficile. Il divario dall'Inter è sceso, ma fa parte del calendario. Siamo rimasti attaccati all'Inter ma ci siamo allontanati dal quinto posto: abbiamo ancora tanto da fare e tanto da migliorare. Yildiz ha fatto una partita straordinaria, ma va lasciato sereno e tranquillo perchè è solo alla sua seconda partita da titolare. Poi avrà delle difficoltà come hanno tutti i giovani. La squadra ha fatto bene anche tecnicamente, avremmo dovuto avere maggior lucidità".

23:27

Allegri: "Lo scorso anno, ogni tre ore ci toglievano dieci punti..."

"La paura alza il tasso di attenzione - afferma il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport - quando hai paura di prendere gol giochi con maggiore concentrazione, vai in aiuto del tuo compagno, il portiere esce e recupera palloni importanti. Tutte cose che non avevamo fatto né con il Frosinone, né con il Genoa. Il mercato? Io non chiedo niente, c'è Nonge che sta crescendo molto bene, se si addrizza con la testa può diventare un giocatore importante, e fra poco potrebbe tornarci utile. McKennie? Non l'ho trasformato, gli ho solo detto che avrebbe dovuto cominciare a correre il 15 luglio e smettere il 26 maggio. Rinnovo? In questo momento penso a lavorare e a migliorare: ho ancora un anno di contratto e qui sono felice. Sapevamo che quella contro la Roma sarebbe stata una partita complicata, la squadra ha ottenuto un risultato importante. Quest'anno c'è un ottimo gruppo, i ragazzi hanno voglia di lavorare. Lo scorso anno è stata una stagione piena di difficoltà, ogni tre ore ci toglievano dieci punti... Quest'anno abbiamo iniziato un nuovo progetto, e devo dire che 43 punti a una giornata dal termine del girone di andata sono tanti: abbiamo sette punti di vantaggio sulla quinta in classifica, è importante blindare l'obiettivo Champions".



23:20

Szczesny: "Scudetto? Non possiamo tirarci indietro"

"Abbiamo fatto un buon girone di andata e manca ancora una partita - sottolinea il portiere della Juventus - potremmo arrivare a quarantasei punti, e sarebbe un ottimo risultato. Tuttavia non bisogna accontentarsi: avevamo l'obiettivo di arrivare in zona Champions, ma siamo a due punti dall'Inter e non possiamo scappare dalla responsabilità di lottare per lo scudetto, non possiamo tirarci indietro da questo sogno. Fisicamente stiamo molto bene, quest'anno abbiamo più tempo per preparare le partite dal punto di vista tattico: l'assenza degli impegni europei è un vantaggio innegabile, ma speriamo che questo sia l'ultimo anno senza coppe europee. A livello di gioco c'è ancora tanto da migliorare, il nostro obiettivo è quello di essere una squadra compatta che sfrutta gli episodi. A me piace la nostra rosa, abbiamo un grande spirito di squadra".

23:10

Allegri: "Non commento le parole di Acerbi"

"Non commento le parole di Acerbi - sottolinea il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri - loro stanno facendo una stagione straordinaria, noi cerchiamo di restare attaccati a loro. Noi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, abbiamo iniziato un percorso e non guardiamo in casa di altri. Mercato? In questo momento la rosa possiamo migliorarla soltanto noi, con il lavoro, con la crescita individuale dei singoli: il prossimo che potrebbe darci una mano è Nonge. Oggi è stata una vittoria molto importante, abbiamo allontanato la Roma così come le altre".

23:00

Allegri: "Abbiamo vinto una partita difficile"

"E' stata una bella partita - sottolinea l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn - giocare contro la Roma non è mai semplice. Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni con due cross messi dentro da Dybala. E' stata una partita difficile come ci aspettavamo, era importante vincere per allungare sulle squadre che ci sono dietro. In questo momento stiamo bene fisicamente, abbiamo sviluppato anche buone geometrie di gioco, ma alla fine abbiamo buttato qualche pallone di troppo. Bisogna migliorare la fase di uscita palla, ma sono soddisfatto della fase difensiva: avevamo paura di prendere gol, e quindi abbiamo difeso meglio".

22:50

Titolo d'inverno ancora da assegnare

Due punti distanziano Inter e Juventus a una partita dalla fine del girone di andata. Il titolo di Campione d'inverno, puramente virtuale, è ancora da assegnare: la squadra di Inzaghi nell'ultima di andata ospiterà il Verona nel giorno dell'Epifania, la Juventus giocherà il giorno successivo in trasferta contro la Salernitana.

22:48

Rabiot: "L'obiettivo è lo scudetto, noi ci crediamo"

"Era importante per noi - afferma il francese Adrien Rabiot ai microfoni di Dazn - era fondamentale accorciare le distanze dall'Inter. Ci credevamo prima, ci crediamo ancora di più dopo questo successo: lo scudetto è un nostro obiettivo, ma la strada è ancora lunga. Sono felice per il gol, in questa stagione ancora non avevo segnato allo Stadium. Sono contento di poter aiutare la squadra. I nostri tifosi sono straordinari, dobbiamo vincere anche per loro. Rinnovo? Su questo devo ancora ragionare, mi trovo molto bene qui, ma dovremo parlarne più avanti".

22:45

Juve, regina del "corto muso"

Per la nona partita, i bianconeri vincono con il minimo scarto contro l'avversario di turno in Serie A: la filosofia di Allegri si conferma vincente.

22:40

La Juventus fa tredici

I bianconeri ottengono il tredicesimo successo in campionato, approfittano del pareggio dell'Inter contro il Genoa e accorciano il divario in classifica: ora sono a meno due punti dalla vetta occupata dai nerazzurri.

Torino (Allianz Stadium)