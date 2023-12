Szczesny, nuovo siparietto tv da ridere: "Della Juve cambierei il portiere"

Vittoria importante per la Juventus contro la Roma e nuovo clean sheet per Szczesny . L'estremo difensore bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo il triplice fischio, ovviamente non è mancato l'ormai consueto siparietto televisivo.

Szczesny e la battuta in tv

Szczesny ha beccato più volte Barzagli, il quale era presente in studio da opinionista. Alla domanda su cosa serve alla Juve per poter essere ancora più protagonista, il polacco ha risposto: "Io cambierei il portiere e metterei Barzagli braccetto di difesa", scatenando l'ilarità dei presenti.

Szczesny e gli elogi alla squadra

Szczesny ha anche lodato la squadra dopo il successo con la Roma: "A livello del gioco c'è ancora da migliorare. Non mi aspetto una Juve che faccia l'80% del possesso palla. Dobbiamo sfruttare le qualità dei calciatori che abbiamo davanti. Per sognare lo scudetto c'è molto da migliorare. A me piace la nostra rosa. La qualità c'è, così come lo spirito: questo è un mini scudetto. Questo è un gruppo fantastico che ha fame. Negli ultimi anni mancava".