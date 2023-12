Gesti scaramantici e balli: il video del papà di Lady Locatelli durante Juve-Roma è virale

Il padre della moglie diha assistito alla gara tra Juve e Roma dalla tribuna dell', consorte del centrocampista dei bianconeri, ha documentato come lo ha fatto. Ovvero in una maniera decisamente carica di tensione ed entusiasmo come mostrato attraverso un montaggio video tutto da ridere, postato questa mattina su

Scatenato il papà della consorte costaricana di Locatelli : al fischio finale del match deciso da un gol disi è scatenato in una serie di danze sfrenate mentre nello stadio risuonava l'. "Si conclude l'anno con una vittoria e la felicità di papà" ha commentato Thessa Lacovich che, però, non si è limitata solo a svelare come suo padre ha esultato per il successo del "suo" Manuel e della Juve. Lady Locatelli ha, infatti, immortalato il suo genitore mentre seguiva la partita: con trepidazione, facendo costantemente il gesto delle corna. Didascalia: "Durante la partita mio papà faremo così". Non meno divertente il balletto finale: "Buongiorno" ha aggiunto e concluso Thessa Lacovich caricando sui social il girato.