Pagelle Juve: Rabiot è luce, Szczesny autorevole

Allegri (all.) 6,5 I suoi «fanciulli» - Iling Junior, Ngonge, Miretti - gli servono la calza, come si fa con un babbo al quale si vuole un sacco di bene. Tiene il muso (e mica corto) nella sfi da scudetto

Szczesny 6,5

È sveglio su Sambia, è reattivo su Bradaric: fa quel che deve, con autorevolezza.

Gatti 5,5

Il giallo diventa un segnale di nervosismo e la sua giornata dura 45’. Anche inespressiva

Rugani (1’ st) 5,5

Palloni là dietro ne arrivano pochini, deve limitarsi all’ordinario.

Bremer 6

Orienta le uscite e il palleggio: qualche incertezza.

Danilo 6,5

Perde la diagonale, per poco non viene fulminato da Simy. Ma al 45’ della ripresa, sradica la palla dai piedi di Ikwuemesi e crossa come un’ala.