Juve, eccesso di prudenza

Un impulso fuori controllo, quello di Milik, che atterra Cerri con una martellata sullo stinco dopo uno stop sbagliato. Un riflesso rallentato, quello della retroguardia bianconera, che concede al talentuoso Baldanzi più di ciò che la Juve dovrebbe. Bastano due episodi a trasformare la corsa di Allegri in un passo falso, dando all’Inter la chance di tornare davanti se oggi vince a Firenze. La frenata dell’Allianz dopo cinque vittorie consecutive non mostra una flessione in una squadra ancora in crescita, a dispetto della rosa stretta e dell’indisponibilità di Chiesa e Rabiot. Racconta piuttosto tutta la prudenza di Allegri, che sceglie di preservare Danilo e di spendere davanti il centravanti polacco in appoggio a Vlahovic, piuttosto che puntare dall’inizio su Yildiz. Il tecnico toscano non sarà premiato dalla fortuna, poiché il gol subito è figlio di un’assenza di leadership dietro, e perché Milik lo ripagherà molto male. Ma tra sette giorni esatti c’è il derby d’Italia, e la storia dirà se i due punti lasciati all’Allianz ieri sera ne varranno tre pesantissimi a San Siro. Dove la Juve non può concedersi a Lautaro e compagni senza il brasiliano, diffidato, e dove forse il gioiello turco avrà finalmente la maglia da titolare che ampiamente merita.



Se c’è una morale, in questo tirato pareggio torinese, è che il calcio è più bello quando si dà spazio ai ragazzi di talento. Yildiz, come peraltro Baldanzi, altro non è che questo. È pur vero che i garage della serie A sono affollati di esemplari dell’usato sicuro, dagli stipendi improbabili, e dalle quotazioni dei cartellini in declino. Ma l’idea che la loro esperienza serva a dare iniezioni di maturità al gruppo solo talvolta è vera. Più spesso è quello che si può definire un pregiudizio cognitivo dell’allenatore italiano. Insomma, come si fanno a tenere fino al settantesimo e oltre in panchina giovani di questo livello? Allegri ha ragione se pensa che la sua scientifica prudenza ha portato, di corto muso in corto muso, la Juve in cima al campionato. Ma per staccare l’Inter ci vuole un pizzico di coraggio in più. Ieri forse è mancato.