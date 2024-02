Inter-Juve, Inzaghi: "Giocare una partita a settimana aiuta..."

Si infiamma l'atomsfera attorno al derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma per domenica alle 20:45. La sfida tra le due grandi del campionato torna a essere importantissima in chiave scudetto. Importante ma non decisiva, come ha sottolineato sia Massimiliano Allegri (clicca QUI per le sue parole) che Simone Inzaghi.