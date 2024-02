Juve, Vlahovic suona la carica dopo la sconfitta contro l'Udinese: il messaggio

Fisicamente lontano per l'infortunio, ma Dusan Vlahovic è sempre vicino alla Juve . Sulla via del rientro in vista della sfida contro l'Hellas Verona, l'attaccante serbo è tornato sulla sconfitta dei bianconeri contro l'Udinese e con una storia su Instagram ha suonato la carica.

Juve, le parole di Vlahovic

Queste le sue parole: "Dispiace per il risultato e per non essere potuto scendere in campo con i miei compagni. Perchè insieme si vince e insieme si perde. Uniti per dare il meglio!". Messaggio affiancato a una sua foto prima della partita contro l'Udinese.