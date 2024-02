Chiellini tifoso dei Lakers: scambio di maglia con Reaves

Sport e divertimento in America, a Los Angeles, per Giorgio Chiellini . L'ex capitano della Juventus ha assistito dal vivo alla partita di Nba tra Lakers e Pistons alla Crypto.com Arena.

Chiellini, sorrisi e scambio di maglie con Reaves

Prima della sfida, sul parquet, Chiellini ha ricevuto una maglietta personalizzata, una casacca Lakers, e per ricambiare ha regalato una maglia della Juventus al cestista Austin Reaves dei Lakers col suo numero, il 15. Per Chiellini, ovviamente, casacca col numero 3. L'ex centrale bianconero ha lasciato il calcio giocato ma è rimasto in America e lavora in società per i Los Angeles Galaxy.