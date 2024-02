Juventus, Danilo: "Quella volta che Gatti mi diede una lezione di vita..."

Danilo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TNT Sports Brasil in cui ha parlato del suo ruolo da leader nel club bianconero e non solo: "Una squadra di grande tradizione come la Juventus è sempre stata ben rappresentata a lungo da giocatori storici italiani. Dopo essere stato vice-capitano l'anno scorso, in questa stagione sono diventato capitano della squadra. È motivo di grande orgoglio per me".