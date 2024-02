Juve, Allegri come Garibaldi

L’ennesima dimostrazione di cosa e quanto possa cambiare - nel calcio degli umori, dei pregiudizi, delle antipatie e del risultato - un gol all’ultimo minuto. Se a Rugani non fosse riuscito il colpo della domenica, il quinto risultato “inutile” consecutivo della Juve avrebbe certamente ringalluzzito i troll - e relativi figli - dell’#allegriout regalando loro argomenti vecchi e nuovi. Quel golletto ha invece tarpato le ali della libertà di sparare minchiate agli attivissimi critici del tecnico livornese, spostando in avanti il bombardamento ad alzo (a) hashtag. La Juve ha vinto come sa o come può: alla fine e di sofferenza. C’è riuscita provando e riprovando a dribblare i propri limiti con l’orgoglio e anche un pizzico di disperazione: ha dato così un senso compiuto a una prestazione non eccezionale. Una partita di errori non solo difensivi, parzialmente corretti da Dusan Vlahovic che ha tenuto in vita la squadra con due soluzioni da centravanti vero.