McKennie, sorriso e tutore: la prima foto dopo l'infortunio col Frosinone

Non solo il la lussazione a un dito del piede destro per Rabiot, la Juventus ha perso per infortunio a una spalla anche McKennie: entrambi salteranno Napoli-Juventus, in programma domenica sera al Maradona. La vittoria per 3-2 sul Frosinone è costata un prezzo decisamente caro in termini di traumi per i giocatori bianconeri sulle condizioni dei quali il club ha fatto prontamente il punto.