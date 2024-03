Juve con De Sciglio contro la Lazio, i tifosi: "Allegrata". Spunta un like famoso

C'è chi dice: "E' arrivata l'Allegrata". E chi invece passa dal profano al sacro: "Si vede che è Pasqua di resurrezione". C'è la possibilità che stasera contro la Lazio, all'Olimpico, dopo un'assenza di 10 mesi per infortunio al crociato, Max Allegri schieri Mattia De Sciglio dal primo minuto. I tifosi sono divisi: c'è chi ha fiducia "nel demone Max, non ve lo meritate" e chi, invece, ha timore: "Mi sono svegliato, ho letto di De Sciglio titolare e mi sono rimesso a dormire". Tra i tanti commenti spunta anche un like eccellente: è dell'ex ct dell'Italia Roberto Mancini che ha messo un "mi piace" al meme degli Autogol su Instagram proprio in merito alla sorpresa di Pasqua di Allegri.

De Sciglio titolare, quando l'ultima volta

De Sciglio non gioca dal primo minuto in Serie A per 90' da un anno esatto: la Juve era in campo contro il Verona il primo aprile del 2023. Poi, lo scorso 3 maggio, l'ultima in assoluto da titolare: 32' contro il Lecce, poi la rottura del crociato, l'operazione e la lunga rieducazione. Allegri lo ha aspettato e stasera potrebbe dargli fiducia, se le indiscrezioni di stamattina fossero confermate. D'altronde, Max si è sempre fidato molto di lui: 148, finora, le partite insieme.