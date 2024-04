Vlahovic snobba la Fiorentina: la frase sulla Juve accende la sfida da ex

Quella di ieri è stata una importante serata per Vlahovic che ha messo a segno il gol del 2-0 nel corso del match di Coppa Italia con la Lazio . Nel post gara, intervistato da Mediaset, l'attaccante bianconero ha messo così in risalto la vittoria: "Stavamo vivendo un periodo difficile , sapevamo che avremmo dovuto essere all'altezza. Il primo tempo è stato tosto, ora ci aspetta una partita complicata a Roma . Questa l'archiviamo e pensiamo al campionato, giochiamo sabato o domenica , non lo so, e sarà importantissima". Il riferimento è alla gara con la Fiorentina di domenica, con Vlahovic che si troverà di fronte l'ex squadra in cui ha giocato dal 2018 al 2022.

Vlahovic: "Continuiamo così"

Vlahovic ha poi proseguito: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Noi abbiamo dato tutto e dopo il gol realizzato tutto è diventato più facile. Ora c’è un’altra gara importante a Roma, ma prima c’è il campionato. I 16 gol? Non mi importa tantissimo, potevo fare molto meglio. La cosa più importante è la vittoria della squadra, non è importante chi fa gol o assist. Quando vinciamo siamo tutti bravi. Oggi abbiamo giocato una grande partita, ringrazio i miei compagni per come hanno giocato, i tifosi per come ci hanno supportato e il mister Allegri per come ha preparato la partita. Adesso dobbiamo solo continuare così".