Juve, Rugani a processo per guida in stato di ebrezza

TORINO - I calciatori talvolta alzano il gomito, e non solo in campo. La vicenda riguarda il giocatore della Juventus Daniele Rugani fermato la scorsa estate alla guida della propria Maserati. Gli agenti della Polizia Stradale avrebbero sottoposto il difensore all’alcol test che avrebbe rilevato una concentrazione tre volte superiore al valore consentito. Rugani avrebbe potuto chiudere la vicenda pagando una multa di cinquemila euro. Tuttavia il giocatore si sarebbe opposto alla sanzione chiedendo la messa alla prova per scontare la pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità.