La Juve ritrova Fagioli: può giocare contro il Bologna il 20 maggio

TORINO - La Lega di Serie A ha diramato ufficialmente gli anticipi e i posticipi della 37ª giornata, con date e orari. Il 20 maggio, di lunedì, ci sarà Bologna-Juventus e chissà che non sia la partita del ritorno in campo di Nicolò Fagioli, squalificato il 19 ottobre scorso per il caso delle scommesse illegali ma ormai a pochi giorni dalla fine della sanzione.