Allegri, la risposta sul futuro alla Juve spiazza tutti: "Serve pazienza"

Queste le sue parole in conferenza stampa: " Per quanto riguarda i tifosi mi fa molto piacere . È importante che domani stiano insieme la squadra, perchè dobbiamo qualificarci in Champions. Per il futuro abbiate ancora un po' di pazienza ".

"Chiesa e Yildiz non stanno bene"

Sulla formazione di domani: "Andrà in campo la migliore. Poi dopo la Salernitana penseremo all'Atalanta. Abbiamo fuori Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Due dovrebbero rientrare contro l'Atalanta. Poi abbiamo Chiesa e Yildiz che non stanno benissimo. Domani valuterò in base alle sue condizioni. Domani è la partita più importante dove dobbiamo conquistarci la Champions. L'importante è chiudere bene il primo obiettivo domani. Poi dobbiamo preparare bene la finale contro l'Atalanta In questo momento bisogna rimanere concentrati sulla partita di domani e quella di Roma. Poi a fine stagione faremo il punto come ogni anno. Siamo partiti con due obiettivi e ora ci siamo".