Allegri e il siparietto con il giornalista in sala stampa: “Mi hai esonerato?”

ROMA - Massimiliano Allegri ha portato a casa la Coppa Italia, sconfiggendo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in finale. Al termine della sfida, e imbeccato dai cronisti presenti in sala stampa, il tecnico ha parlato del suo futuro: “Cosa lascio in eredità? Mi hai esonerato?", ha scherzato. "Diciamo che la squadra ha un ottima base, la Juventus è vincere stasera i ragazzi lo hanno fatto e comunque sono molto contento”.