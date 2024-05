Buffon: "Juve, coppa vinta con cuore, grinta e ambizione". E sull'Atalanta...

Gianluigi Buffon fa i complimenti alla Juventus per la vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta : "Una coppa vinta grazie ad una prestazione di squadra, con cuore, grinta ed ambizione! Complimenti Juve!". Questo il post social dell'ex portiere bianconero, oggi capo delegazione della Nazionale italiana. Finale decisa all'inizio della gara dalla rete di Vlahovic.

Il post di Buffon dopo Atalanta-Juve

Buffon, su Instagram, rivolge anche lo sguardo al futuro: "E un grande in bocca al lupo all’Atalanta per la finale europea! Che portiate il tricolore italiano con fierezza!". La squadra di Gasperini affronterà mercoledì prossimo a Dublino il Bayer Leverkusen mentre in campionato è vicina alla conquista della qualificazione in Champions League.