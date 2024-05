Pinsoglio nudo nello spogliatoio Juve: la festa pazza dopo la Coppa Italia

Pinsoglio senza freni: cosa ha fatto in spogliatoio dopo la vittoria della Coppa Italia

Non è chiaro se avesse capito che il telefono di Moise Kean stesse filmando e trasmettendo una diretta su Instagram, ma Pinsoglio ha ben pensato di mostrare il suo didietro. I compagni hanno poi reagito con un "No, in diretta!" a testimonianza di come il gesto dell'estremo difensore fosse del tutto "naturale" e non per le telecamere.