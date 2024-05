Allegri, l'addio è certo. La Juve perdona la notte di follia, ma…

ROMA - «Mi dovete credere, non è stato facile». Dopo la rabbia, l’umanità. Dopo la grinta, il sincero godimento dentro una serata di tensioni, lacrime e veleni. Quando il furioso Allegri , a trionfo ottenuto, si è seduto sui led pubblicitari dell’Olimpico osservando con gli occhi lucidi la festa dei suoi ragazzi , deve aver pensato che nonostante tutto la nave fosse approdata, oltrepassando uno tsunami di 72 ore con la Champions in tasca e la Coppa Italia in bacheca. Nel post partita di Atalanta- Juve la tensione con la società è deflagrata al punto che i massimi dirigenti ora starebbero riflettendo su un divorzio anticipato (con panchina affidata a Montero a Bologna e con il Monza) che avrebbe degli inevitabili strascichi legali. «Se dovessi andar via, lascerei una grande Juve» è stato il testamento di Max nella notte del trionfo, dedicato a un gruppo che pur con tanti limiti non ha mai smesso di sentirsi squadra di cemento. Fresco, tra l’altro. Perché Allegri ha vinto la Coppa con 26 anni di media e bisogna tornare al 1994 per trovare una Juve così sbarazzina. In campo c’era il pallone d’oro Baggio, e la stagione finì con zero titoli.

Allegri, un anno complicato

Dal suo ritorno alla Continassa, il tecnico si è trovato a gestire diversi momenti di difficoltà. «Per i primi tre anni Agnelli mi aveva chiesto di ricreare un gruppo, di dare sostenibilità e competitività». Tre elementi per dire che avrebbe completato la missione: la squadra ha dimostrato di essere dalla sua parte abbracciandolo e lanciandolo in aria dopo la conquista della Coppa, la società ha iniziato a ripianare i deficit grazie ai risultati recenti (100 milioni di introiti solo da questa stagione) e nel museo oggi c’è un trofeo in più. Nel frattempo, Max ha fatto fronte all’addio di Ronaldo, alle prime conseguenze del caso plusvalenze, alle dimissioni dell’intero Cda e persino alle sentenze della giustizia sportiva che cadevano sempre a poche ore da partite decisive per l’Euroleague o la corsa Champions. Non vanno poi dimenticati gli #AllegriOut dei social, le critiche feroci, le ultime tre sessioni di mercato a spesa zero, il caso doping di Pogba, la squalifica di Fagioli per le scommesse, il dossieraggio illegale, le tensioni con il dt Giuntoli, i silenzi della società e l’incertezza sul suo futuro.

Allegri, la tensione dopo il trionfo

E così, all’ultima curva, i nervi sono saltati. Dopo la protesta vibrante contro Maresca, il grido «Dov’è Rocchi?», i vestiti quasi strappati (giacca, cravatta e camicia) e soprattutto dopo il tentativo di allontanare Giuntoli dal luogo della festa, lo show di Allegri mercoledì è proseguito in sala stampa. «Lo spogliarello ti è piaciuto?» ha detto a un giornalista. Ancora: «Mi avete già esonerato?». E per finire: «Se ho dei sassolini? Di solito nelle scarpe mi entrano i gommini del sintetico e me li tolgo in albergo». Poco prima, l’episodio della discordia: il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha accusato Allegri di averlo minacciato con queste frasi: «So dove venire a prenderti» e «Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso». Max ha risposto tramite il suo legale, Rodella, «negando integralmente» la ricostruzione e precisando che «si è trattato di un acceso alterco verbale dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi si sono vicendevolmente insultati». Vaciago ha ulteriormente replicato dicendo di avere dei testimoni e la procura federale ha aperto un’inchiesta, convocando entrambi.