Rabiot e il messaggio social per Allegri: la frase sulla Juve scatena i tifosi

Rabio saluta Allegri: "Meritavi un addio diverso"

Dopo la notizia dell'esonero, Adrien Rabiot ha deciso di salutare l'ormai ex tecnico, che sarà sostituito da Montero, con un messaggio sui social. Queste le sue parole, allegate ad una foto di Allegri tenuto in braccio dalla squadra: "Sarai ricordato come uno degli allenatori più vittoriosi della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto mister e in bocca al lupo". Parole che hanno scatenato i tifosi nei commenti, tra approvazione e altri saluti all'ex allenatore.