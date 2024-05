Esonero Allegri, perché Giuntoli era assente: la motivazione della Juve

Non c’era Cristiano Giuntoli nel giorno dell’esonero di Allegri. E questa notizia ha creato - eccome - scalpore. A prendersi la responsabilità di comunicare al tecnico la decisione della società è stato l’ad Scanavino , l’uomo dei conti scelto da Elkann per avviare la rifondazione di una società che negli ultimi due anni ha stretto la cinghia, chiuso i rubinetti e lasciato a Max il compito di fare il meglio che potesse con la rosa a disposizione. Scanavino, e non Giuntoli, è stato l’ultimo rappresentante del club con il quale Allegri ha potuto parlare.

I motivi dell'assenza di Giuntoli

Perché Giuntoli non era presente all’incontro? La Juve ha motivato l’assenza del dirigente al vertice dicendo che non fosse necessaria trattandosi di provvedimento disciplinare e non di una decisione tecnica, ma il fatto ha comunque destato parecchie perplessità dimostrando quanto il rapporto tra i due si sia definitivamente lacerato dopo i fatti di mercoledì sul campo dell’Olimpico. Sono stati proprio i concitati momenti successivi alla vittoria in Coppa Italia a determinare l’epilogo di un’avventura che dopo Juve-Monza del 26 maggio sarebbe comunque terminata.