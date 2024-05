Allegri saluta la Juve: la reazione dei calciatori dopo il discorso è commovente

Alla fine è arrivato l'esonero. La Juve ha scelto di separarsi da Allegri nel modo più traumatico che la lasciato il club nel caos. Ad annunciare la decisione della società è stato l'ad Scanavino (Giuntoli assente), l'unico dirigente bianconero con il quale Allegri è riuscito a parlare. Ieri l'ormai ex tecnico della Juve ha avuto giusto il tempo di guidare per l’ultima volta la squadra in mattinata, salutare i calciatori (alcuni dei quali in lacrime e pronti a salutarlo con messaggi molto belli sui social personali), uscire dalla Continassa per incontrare il direttore di Tuttosport e poi rientrare in ufficio in attesa di essere convocato dalla società. La squadra ora verrà traghettata da Montero, tecnico dell’Under 19.