Il piano Motta: un saluto che sa già di Juve

Non si poteva più andare avanti così. Troppe le divergenze, troppi i silenzi deflagrati in tensioni ancor prima del rumore che ha accompagnato il post partita di Atalanta-Juve. Mentre Allegri restava per mesi da solo con la sua squadra dentro una sorta di cerchio magico impenetrabile - lo stesso che Max ha chiesto a Giuntoli di non violare neppure durante i festeggiamenti per la coppa con un gesto eloquente - attorno a lui chiacchiere e fughe di notizie sul nome di Thiago Motta si facevano sempre più insistenti. Thiago sarà, curiosamente, il prossimo avversario della Juve in campionato nel match di lunedì sera che vale il terzo posto e una manciata di milioni in più sul bilancio. Sembra uno strano scherzo del destino, eppure il confronto del Dall’Ara con Montero potrebbe essere già un antipasto di futuro. Oltre che segnare la definitiva rottura con il passato.

Elkann e Giuntoli

Già da diverse settimane il tecnico livornese aveva capito che il suo destino appariva segnato, nonostante un contratto fino al 2025. Il direttore tecnico Giuntoli, infatti, avrebbe già trovato un principio d’intesa con l’italo-brasiliano, in particolare dopo i primi colloqui avvenuti tra gennaio e febbraio, sempre smentiti ufficialmente. L’11 aprile, un mese prima della qualificazione aritmetica in Champions e del trionfo contro l’Atalanta di tre giorni dopo, John Elkann nella famosa lettera rivolta gli azionisti di Exor aveva dato ampio mandato al dt, anticipando tra le righe il divorzio da Max: «A Giuntoli è affidato il futuro della Juve» il suo messaggio. In quella missiva, fatta di calcoli, considerazioni e linee programmatiche, non compariva mai il nome di Allegri e in molti hanno letto quelle parole come una sorta di benservito - senza ringraziamento -, oltre che un modo per dare carta bianca al nuovo dirigente plenipotenziario dell’area tecnica e sportiva. Dal quel momento in poi Giuntoli si sarebbe sentito libero di intensificare i rapporti con Motta, anche se quest’ultimo non ha ancora espresso la propria volontà: da una parte è tentato dall’avventura con la Signora che farebbe compiere alla sua carriera un balzo in avanti in termini di prestigio, dall’altra morirebbe ancora dalla voglia di giocarsi la Champions appena conquistata con il Bologna dei miracoli. In qualsiasi caso non sarà una questione di soldi, ma di ambizioni e prospettive.

Thiago Motta ai saluti?

Dicevamo dell’accordo, in parte già trovato. Se fossero rose, fiorirebbero così: tre anni di contratto (o forse due anni più opzione per il terzo, anche se Motta in passato ha sempre rifiutato questa formula) e uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro a stagione bonus esclusi, circa la metà di quanto ha percepito fin qui Allegri. Motta è atteso da un confronto di fine campionato con i dirigenti del Bologna, Sartori, Fenucci e Di Vaio, nel quale potrebbe formalizzare il suo addio. Questo vertice si svolgerà proprio il giorno dopo la sfida contro la Juve, cioè martedì. Prima del summit, però, Thiago vuole vincere l’ultima in casa e chiudere in bellezza il percorso sotto le due torri, continuando a sedurre quella che presto dovrebbe diventare la sua nuova Signora. «Lo dobbiamo solo ringraziare per il lavoro fatto - ha detto Di Vaio la scorsa settimana - faremo di tutto per trattenerlo, ma rispetteremo la sua scelta». In Emilia, insomma, hanno già cominciato a fare i conti con una separazione.