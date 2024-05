Allegri emozionato per i messaggi dei calciatori: cosa farà adesso

La Juve ha trattato Allegri come un dipendente da allontanare e non come un allenatore con la quale ha condiviso 8 anni insieme: a comunicargli l’esonero ci ha pensato l’ad, cioè il legale rappresentante del club, e non il direttore tecnico Giuntoli. E non è soltanto una scelta estetica: l’intera procedura dell’esonero è stata eseguita in “legalese”, cioè compiendo ogni passo con attenzione ai termini giuslavoristici. Allegri, che ha trascorso la giornata di ieri a Milano con degli amici di Livorno ed è stato avvistato al Ribot, locale con ambiente a tema ippico (a proposito: oggi la sua cavalla Estrosa gareggerà a Roma), ha tempo fino a mercoledì per contestare i cinque punti. Poi comincerà un’altra partita, ancora indecifrabile.

rti amori durano per sempre, mentre alcuni divorzi possono consumarsi anche in dieci minuti. Tanto è durato, venerdì nel bunker della Continassa, il colloquio tra l’amministratore delegato della Juve e l’allenatore. Scanavino e Allegri non avevano altro da dirsi se non scambiarsi qualche freddo convenevole. I motivi dell’addio voluto dal club erano già scritti all’interno di una lettera, che un avvocato ha consegnato a Max, contenente una sospensione cautelativa e cinque diverse motivazioni/contestazioni:, risolta poi con una stretta di mano il giorno dopo, alle urla nei confronti degli addetti alla sicurezza (ricostruzione contestata da Max), fino alla discussione con Giuntoli, proseguita sul pullman che ha riportato la squadra in albergo dopo la finale.

