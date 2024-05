Diretta Montero dopo Allegri: aggiornamenti e ultime notizie Juve LIVE

Paolo Montero è ufficialmente il nuovo allenamento della Juventus : il tecnico della Primavera è stato promosso sulla panchina della prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri per le ultime due giornate di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12:45

Il record di espulsioni in Serie A

Montero detiene il primato di cartellini rossi in Serie A: ben 17 all'attvo

12:30

La carriera da calciatore con la Juve

Il difensore uruguaiano ha indossato la maglia della Juventus dal 1996 al 2005.

12:15

La chiamata della Juventus

La chiamata della Juventus arriva nel 2022, dopo l'esperienza sulla panchina del San Lorenzo in Argentina: la società bianconera gli affida l'Under 19.

12:00

Play-off alla prima stagione in Serie C

Nella stagione della pandemia conquista i play-off, ma viene eliminato al primo turno dal Padova.

11:45

La prima esperienza in Italia di Montero

Montero ha poi allenato diverse squadre in Sud America fino ad arrivare sulla panchina della Sambenedettese in Serie C nella stagione 2019/20.

11:30

La prima esperienza come allenatore

La prima esperienza come allenatore di una prima squadra risale al 2014, quando venne chiamato a sostituire per un mese ad interim Jorge Fossati.

11:15

Montero aveva cominciato come direttore sportivo

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Montero aveva cominciato nel ruolo di direttore sportivo in Uruguay salvo poi decidere di intraprendere la carriera da allenatore.

11:00

Che modulo utilizza Montero?

Arrivato nel 2022 sulla panchina della Primavera bianconera, ha cominciato con una difesa a quattro per stabilizzarsi sul 3-4-2-1 o 3-5-2.

10:45

10:30

Come è andata la stagione dell'Under 19 di Montero

L'Under 19 allenata da Paolo Montero ha chiuso il campionato di Primavera 1 al tredicesimo posto con 41 punti raccolti in 34 partite.

10:15

10:00

Montero è il nuovo allenatore della Juve: è ufficiale

La Juventus ha ufficializzato la promozione di Montero sulla panchina della Prima Squadra: il comunicato.

