Brasile, ufficiale: il ct Dorival jr convoca altri due giocatori di Serie A

Si allunga la lista di giocatori che il ct del Brasile Dorival Junior porterà con sé per la Copa America . Il numero sale da 23 a 26 e tra le tre new entry figurano due giocatori di Serie A . Si tratta di Bremer della Juventus , che si unisce al già convocato Danilo , suo compagno in bianconero, ed Ederson dell' Atalanta .

Tutte le novità del Brasile per la Copa America

Sono in totale tre i giocatori del campionato italiano nell'elenco del ct del Brasile per il torneo in programma negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio. Ma c'è un'altra novità: oltre a Bremer ed Ederson è stato convocato Pepe, attaccante del Porto, mentre figura nell'elenco anche Rafael del San Paolo, portiere che prenderà il posto di Ederson del City, che non rientrerà in tempo per la Copa America.