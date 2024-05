Montero dopo Bologna-Juve 3-3, conferenza stampa e interviste: rivivi la diretta

Sembrava dover essere un esordio da incubo per Paolo Montero sulla panchina della Juventus , e invece la gara contro il Bologna al Dall'Ara si è trasformata in un'epica remuntada . I bianconeri, infatti, sono andati sotto di tre reti per poi recuperare il risultato con tre gol messi a segno in appena otto minuti con Chiesa (76'), Milik (83') e Yildiz (84'). Di seguito, quindi, tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Juve nel post partita.

Yildiz: "Darò sempre il massimo per la Juve. E sul numero dieci..."

Yildiz a Dazn: "Non è importante quale gol sia stato il più bello tra Frosinone e Bologna, sono due gol bellissimi. Però questo gol è per la squadra perché non abbiamo molltato ed era importante non perdere questa partita. La stagione è stato lunga, per me la prima, ma sono felice di quello che ho dato. Per me la Juve signifca tutto, mi ha dato tanto e la ringrazierò per sempre. Io posso solo dire che darò sempre il massimo per questa maglia e non mi risparmierò mai. Il numero 10? Importante, ma non ci sto pensando ora. Perà ci tengo a ringraziare la mia famiglia per tutto quello che fa per me".

Montero: "Yildiz? L'ho trovato più uomo"

Montero in conferenza: "Non ho il DNA della Juventus, che è sacrificio, lavoro e famiglia, cioè quello che ho imparato da quando sono arrivato. Oggi i giocatori hanno dimostrato di avere grinta. La stagione per me è positiva perché hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Yildiz? L'ho trovato più uomo e più maturo ed è normale che continuerà a crescere per arrivare ad alto livello. L'unico modo per migliorarsi è il lavoro".

Locatelli: "Credo che questa stagione debba finire"

Locatelli a DAZN: "Credo che sia meglio parlare del secondo tempo, perché se parliamo del primo ... Bisogna essere equilibrati e oggettivi. Abbiamo fatto un primo tempo inaccettabile, poi è vero che una finale ti porta via energie e quello che vuoi, ma non possiamo giocare così. Alla fine della fiera non è un caso se hai pareggiato la partita, ci abbiamo creduto ed è stato importante. Credo che questa stagione debba finire perché è stata difficile per tutti, ma alla fine parlano i fatti: abbiamo vinto la Coppa Italia e ci siamo qualificati in Champions. Vincere un trofeo è stato quasi una liberazione dopo tre anni in cui non l'abbiamo fatto, poi tutti abbiamo vissuto quello che c'è stato, ma sono scelte della società. Noi ragazzi dobbiamo ringraziare l'allenatore perché ci ha dato tanto, ma ci siamo concentrati più sulla vittoria perché bisogna anche godersi i momenti felici. Le voci sul futuro dell'allenatore ci hanno condizionato? Se andiamo dietro a tutto quello che dicono non viviamo più. Noi dobbiamo fare gruppo perché la Juve o la ami o la odi, gli altri la odiano, noi juventini la amiamo. Alla fine abbiamo sbagliato dopo l'Inter. Bisogna giocare meglio, provare a tenere la palla perché nelle mie caratteristiche sia importante. Non è una colpa o una critica a nessuno, ma un dato di fatto. Analizzando le partite della stagione abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e quando la palla ce l'hanno gli altri ti arrabbi con i compagni. Poi in questi grandi squadre serve il risultato. Al Bologna e a Thiago Motta bisogna fare i complimenti, voglio ricordare anche Mihajlovic perché ha messo le basi".

Montero: "Abbraccio a Thiago Motta? Vi spiego"

Montero: "Abbraccio conThiago Motta? Gli ho fatto i complimenti per l'anno che ha fatto. Noi abbiamo vissuto insieme per 45 giorni a Coverciano, l'ho conosciuto lì. E' un grande uomo e si merita questo".

Montero: "Ho trovato una squadra con un buono spirito"

Montero: "Ho trovato una squadra con un buono spirito e per me il riflesso sono stati gli ultimi trenta minuti del secondo tempo. Poi quando non sei dentro è difficile dare un'opinione. Quando giocavo ero dentro certe dinamiche, ora non posso dire nulla".

Montero: "I ragazzi mi hanno dato una gioia importante"

Montero: "Sensazioni? Non so come descriverle, mi hanno dato un gioia importante e mi spiaceva per loro. Sono qui da due giorni e mi hanno trattato in un modo stupendo non conoscendomi. Ambrosini lo sa che per trovare certe vittorie servono grandi uomini e loro sono grandi uomini".

Montero: "Dopo le grandi vittorie un calo è normale"

Montero a DAZN: "Secondo me è giusto il pareggio e Ambrosini che ha vinto tutto lo deve sapere che dopo una vittoria importante come quella di mercoledì (Coppa Italia, ndr) mentalmente un po' si cala. E fai fatica se il calo arriva contro una delle migliori squadre del momento come il Bologna. Poi è uscito l'orgoglio dei ragazzi, che hanno dimostrato l'attaccamento a questa maglietta".

Dopo il doppio vantaggio in undici minuti cori per Allegri

I tifosi bianconeri hanno intonato dei cori pro Allegri dopo il 2-0 del Bologna.

La faccia di Montero dopo il terzo gol del Bologna

La reazione di Montero allo scavetto di Calafiori per il momentaneo 3-0: guardala qui

Bologna-Juve 3-3: a breve le dichiarazioni di Montero

La Juventus di Paolo Montero è riuscita a recupeare il Bologna di Thiago Motta dopo essere andata sotto di tre reti: tra poco le parole dell'allenatore bianconero

Bologna - Stadio Dall'Ara