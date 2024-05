Juve, Fagioli torna in campo dopo la squalifica: il messaggio social è emozionante

Dopo sette mesi, per Nicolò Fagioli è arrivato il momento di tornare in campo. Il centrocampista della Juventus è stato fatto entrare da Montero al 71esimo della sfida contro il Bologna. Cinque minuti dopo Chiesa ha dato il via alla rimonta dei bianconeri. La squalifica per il caso scommesse ora è finita e Fagioli ha potuto riassaporare il campo.