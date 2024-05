Juve, Chiesa saluta Allegri e cita la Coppa Italia: il suo messaggio

Juve, cosa ha scritto Chiesa sui social?

Questo il contenuto del suo messaggio in cui Chiesa fa anche riferimento anche alla vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta: "Abbiamo condiviso un percorso di tre anni insieme, culminato nella vittoria di un titolo! In bocca al lupo per il futuro mister. Un grande abbraccio, grazie di tutto!".