Palladino svela un retroscena su Montero alla Juve: "Facevamo aperitivi..."

Vigilia di campionato per il Monza. Domani ultima contro la Juventus. Una gara speciale per Raffaele Palladino che ritroverà, da avversario, in panchina, il suo ex compagno in bianconero, Pablo Montero, conosciuto quando il tecnico del Monza era un giovanissimo della Primavera che spesso si affacciava in prima squadra. Proprio di lui Palladino ha parlato in conferenza stampa svelando un simpatico retroscena.