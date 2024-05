Juve, auguri a Cuadrado. Tifosi in rivolta: "Togliete subito”

TORINO - Forse un database da aggiornare partito in automatico, forse un’amicizia che va oltre i colori. Sta di fatto che il profilo ufficiale della Juventus questa mattina ha pubblicato un post per fare gli auguri di compleanno al colombiano Juan Cuadado . Il messaggio del club per l’ex calciatore juventino non è passato inosservato, tanto da scatenare una bufera mediatica nel giro di pochi minuti.

La reazione dei tifosi

Pochi minuti dopo la pubblicazione, i tifosi della Juventus hanno invaso il profilo del club per commentare in maniera negativa il messaggio di auguri rivolto al giocatore dell’Inter. Il giocatore sudamericano, al termine della stagione scorsa, si era svincolato dalla Juventus sposando la causa nerazzurra. Una decisione che i sostenitori juventini hanno contestato apertamente: “Togliete subito questo post”, si legge in uno dei commenti. La scelta della comunicazione sugli auguri di compleanno per Cuadrado si è trasformata presto in un clamoroso autogol.