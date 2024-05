Alex Sandro saluta la Juve: il messaggio d'addio è da brividi

Il messaggio d'addio di Alex Sandro

Questo il messaggio d'addio scritto su Instagram: "È giunto il momento di dirvi addio, ma il mio cuore è colmo di ricordi indimenticabili che porterò sempre con me. Da quando ho indossato per la prima volta questa maglia, ho capito che non stavo solo entrando in una squadra, ma in una famiglia, in una tradizione, in una storia che è molto più grande di qualsiasi giocatore. Ricordo ancora la mia prima partita, i brividi lungo la schiena quando ho sentito i vostri cori riempire lo stadio. In quel momento, ho capito l’immensità dell’amore che avvolge questa squadra. Ogni volta che scendevo in campo, davo tutto me stesso, non solo per la vittoria, ma per onorare l’impegno e la passione che ognuno di voi dimostra in ogni partita. Abbiamo condiviso insieme momenti di pura gioia, sollevando trofei e celebrando vittorie che hanno scritto la storia di questo glorioso club. Abbiamo anche affrontato insieme sfide difficili, momenti in cui il risultato non era quello sperato, ma il vostro sostegno incondizionato mi ha sempre dato la forza di rialzarmi e di lottare ancora più forte".

"Il legame con la Juve sarà eterno"

Alex Sandro conclude: "In questi anni, ho avuto l’onore di giocare con leggende del calcio e sotto la guida di allenatori straordinari. Ma, soprattutto, ho avuto il privilegio di essere sostenuto da voi, tifosi straordinari. La vostra passione, il vostro amore per la Juventus, mi hanno ispirato ogni giorno a migliorare sia come giocatore che come persona. Il mio viaggio con la Juventus si conclude qui, ma il legame che ho con voi, con questa squadra, è eterno. Anche se indosserò una nuova maglia, il mio cuore avrà sempre un posto speciale per la Juventus e per tutti voi. Grazie per avermi accolto nella vostra famiglia, per avermi sostenuto nei momenti buoni e in quelli difficili, e per aver condiviso con me l’amore incondizionato per questo sport. Sarò per sempre grato per ogni istante trascorso insieme. Con affetto, Alex Sandro".