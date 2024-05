Matrimonio Rugani, polemiche a non finire: "Comportamento vergognoso"

Daniele Rugani si è sposato con la giornalista Michela Persico nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino, ma per la cena di nozze si è spostato di qualche chilometro, più precisamente a Montaldo Torinese , dove i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte .

Il sindaco: "Non abbiamo chiuso occhio"

A sottolinearlo è il sindaco de Paese, Sergio Gaiotti, che ha parlato di un vero e proprio finimondo. Il matrimonio, infatti, ha tenuto svegli gli abitanti fino alle quattro del mattino: "Non abbiamo chiuso occhio, per colpa della musica a tutto volume e le urla. Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dalle telefonate dei miei concittadini che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello. Urla, schiamazzi, musica ad altissimo volume fino alle 4 del mattino. Non si sono curati dell'ordinanza che c'è dal 2017 sulla quiete pubblica. Le lamentele degli abitanti di Montaldo sono più che giustificate".

"Non c'è stato alcun rispetto"

"Devono vergognarsi - ha proseguito il sindaco che nel frattempo ha segnalto tutto alle autorità - per come si sono comportati. Il fatto che si trattasse di festeggiare il matrimonio di un calciatore della Juventus non li giustifica. Non c'è stato alcun rispetto per il nostro bel paese. Possono venire a Montaldo quando vogliono. Sono liberi di farlo ma per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi".