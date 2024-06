Thiago Motta alla Juve diretta: oggi l’annuncio. Tutti gli aggiornamenti LIVE

9:26

La nuova Juve

Thiago Motta ha in mente di disegnare la Juve con il 4-3-3, con tutte le variazioni sul tema, cioè 4-2-3-1, 4-3-1-2 e 4-1-4-1.

9:12

Gli ultimi giorni di Thiago Motta

Thiago Motta, dopo aver seguito il Roland Garros a Parigi, si è goduto negli ultimi giorni la sua Cascais, città non lontana da Lisbona, restando in contatto con Juve per definire i termini del contratto triennale.

9:00

Thiago Motta alla Juve: accordo fino al 2027

C'è un progetto triennale che attende Thiago Motta a Torino. (APPROFONDISCI)

