Caso Pogba: la decisione della procura di Parigi sui suoi rapitori

L'inchiesta sul caso di estorsione e rapimento ai danni di Paul Pogba ha raggiunto una svolta significativa. La procura di Parigi ha richiesto un processo penale per sei persone, tra cui il fratello di Pogba, Mathias Pogba, come riportato dall'Agence France Presse. Questo sviluppo arriva a più di due anni dall'arresto di Pogba, attualmente sospeso per doping per un periodo di quattro anni.