Juve, Thiago Motta è carico: "Faremo un grande lavoro"

TORINO - È iniziata ufficialmente l'era Thiago Motta, che ha vissuto il suo primo giorno da allenatore della Juve. L'ormai ex tecnico del Bologna è stato accolto dal calore dei tifosi al J Medical, passando poi per il primo tour alla Continassa con tanto di abbraccio con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Sui canali social ufficiali del club è stato pubblicato un video riassunto della sua prima giornata, con in più le sue prime parole da allenatore della Juve.