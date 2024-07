Un dettaglio sulla nuova maglia Juve sorprende i tifosi: manca la Coppa Italia!

Svelate, questa mattina, le nuove maglie da gioco della Juventus per la prossima stagione. Grande curiosità e ora tanti commenti per la nuova divisa bianconera che verrà indossata dai calciatori di Thiago Motta per l'annata 2024/25.

Il dettaglio che i tifosi della Juve hanno notato

I primi feedback dei tifosi sono decisamente positivi, ma gli stessi hanno subito notato un dettaglio, un particolare che non è sfuggito ai loro occhi: sulle divise da gioco, almeno al momento, in fase di presentazione, manca la patch a simboleggiare la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno in finale contro l'Atalanta. Un trionfo che, in occasione del lancio della nuova maglia, non è stato ricordato. Sui social se ne parla, lo fanno i tifosi, stupiti per l'assenza della classica patch tricolore circolare.