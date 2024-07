Thiago Motta diretta presentazione Juve: segui la conferenza stampa LIVE

15:15

Termina la conferenza stampa

Termina qui la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta alla Juve.

15:00

Scanavino: "Champions obiettivo minimo"

"Sarà una stagione entusiasmante, abbiamo 5 competizioni a cui partecipare con una moltitudine di partite. Vogliamo essere competitivi al massimo senza porci limiti e in campionato l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions".

14:45

Scanavino annuncia il nuovo organigramma Juve

Il nuovo organigramma completo della società bianconera in vista dell'inizio della nuova stagione, annunciato dall'ad Scanavino in conferenza stampa: LEGGI TUTTO

14:30

Thiago Motta sulla Next Gen

"La Next Gen può darci una grande mano, dovremo affrontare tante partite e ogni settimana ci sarà una sana competizione tra loro. Adzic l'ho visto bene, lo vedo mentalmente molto preparato, tutto dipenderà da lui: può diventare un giocatore importante".

14:27

Thiago Motta e la sua Juve

"Quanto ci vorrà per vedere la mia Juve? Sappiamo da subito che fino a fine agosto non avrò tutti i giocatori, senza alibi".

14:26

Thiago Motta e il mercato della Juve

"Nuovi acquisti bastano per colmare il gap con l'Inter? Il passato resta lì, è da guardare ma non pensandoci più, ora serve concentrazione totale sulla preparazione per affrontare ogni partita al massimo".

14:25

Thiago Motta su Douglas Luiz

"Douglas Luiz è un grande giocatore, ha fatto una stagione importante andando in Champions e non era scontato, ha giocato sempre, è un giocatore completo. Lo vedo a centrocampo, durante la partita deve saper scambiare i ruoli, farà anche il difensore".

14:23

Thiago Motta e i giocatori moderni

"La Juve è piena di giocatori moderni che sanno fare tutto, l'ho visto e aspetto gli altri che stanno per arrivare. Sono pochi oggi i fenomeni, bisogna essere duttili".

14:22

Thiago Motta su Miretti

"Miretti? Può migliorare su tutto, è giovane e ha una testa concentrata sul lavoro. Sono contento per lui, ieri non ha firmato un contratto ma una grande responsabilità, so che ci darà una mano".

14:21

Thiago Motta e lo scudetto Juve

"Cosa manca per lo scudetto? Dobbiamo prepararci per l'inizio della stagione ed essere pronto per ogni partita. Trequartista? Per me i centrocampisti devono saper fare tutto".

14:20

Thiago Motta e la stagione della Juve

"Campionato o Champions? Ci concentreremo di partita in partita".

14:20

Thiago Motta su Rabiot

"Rabiot? Da amico sono contento se sarà felice altrove, lo conosco da tanto e gli auguro il meglio".

14:19

Thiago Motta su Soulé

"Soulé oggi fa parte del gruppo e si sta allenando molto bene. In questo momento è un giocatore della Juve".

14:19

Thiago Motta su Yildiz

"Yildiz l'ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico come mi avevano detto. Può fare qualsiasi ruolo in campo, con il suo talento può solo migliorare e aiutare la squadra".

14:18

Thiago Motta sul capitano Danilo

"Danilo è un grande capitano, vorrei già averlo ma anche lui ha bisogno di riposare. Quando saremo tutti insieme ne parleremo e valuteremo. Oggi sono felice che sia lui il capitano".

14:17

Thiago Motta su Chiesa

"Chiesa? Abbiamo solo giocatori forti qui alla Juve".

14:16

Thiago Motta su Gasperini e Mourinho

"Gasperini e Mourinho? Vincere è un concetto su cui sono d'accordo. Loro sono due allenatori capaci che hanno fatto sempre bene, è stato un privilegio per me di lavorare con loro, imparare da loro e trasmettere poi questa passione, li ringrazio. Ho preso un po' da ognuno di loro e oggi ho la mia idea e con questa vado avanti, penso che faremo bene".

14:14

Thiago Motta su Vlahovic

"Vlahovic? La critica fa parte del nostro lavoro e va accettata, lui è un grande giocatore ma il talento ha bisogno della squadra e dello spirito di squadra. Quando questo funziona, i talenti che abbiamo emergono da soli. Vale per lui ma anche per tutti gli altri talenti che abbiamo in squadra, non ho dubbi che faranno una grande stagione".

14:13

Thiago Motta, Elkann e la pressione Juve

"Mi ha fatto piacere la visita del presidente Elkann, la pressione è uno stimolo in più, partita dopo partita per fare bene il nostro lavoro".

14:13

Thiago Motta: "Non cambierei con nessuno"

"Bisogna vincere, come in tutte le grandi squadre. Sono tranquillo, sento la responsabilità ma è una bellissima responsabilità. Non cambierei con nessuno il posto da allenatore della Juve, voglio dare il mio massimo e saper trasmettere tutto l'entusiasmo che ho per poter competere con chiunque".

14:12

Thiago Motta: "Juve? Non mi aspettavo tutto questo"

"Sono rimasto sorpreso? Sì. Non mi aspettavo tutto questo, sapevo di arrivare in un club fantastico ma le strutture che abbiamo ci danno tutto per fare al meglio il nostro lavoro. Affronteremo tutto con grande energia positiva cercando di giocare più partite possibile".

14:10

Thiago Motta: "Così voglio la mia Juve"

"Come voglio la mia Juve? Orgogliosa e felice dopo ogni partita, insieme ai tifosi: vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro ed è questo che voglio vedere sempre. Sono arrivato nel momento giusto e sono contento di essere presente e partecipare al nuovo ciclo che si sta aprendo. Obiettivi? Prepararsi bene, siamo in un momento importante e dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione e poter poi competere in ogni partita. Poi dopo vedremo...".

14:09

Thiago Motta, le prime parole

"Ringrazio Scanavino e Giuntoli. Sono contento e soddisfatto di essere arrivato a fare l'allenatore di un club storico come la Juve, un club mbizioso. Oggi si apre un ciclo molto interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, struttura di lavoro è molto bella e preparata così come le persone che ci lavorano. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza calorosa".

14:07

Giuntoli sul mercato della Juve

"Grazie a Thiago di aver accettato questa sfida, gli faccio un grande in bocca al lupo. Un punto sul mercato: sono stati ceduti 4 giocatori e ne sono arrivati 3, quasi 4 ormai. Alla Juve non ci sono fuori rosa, tutti i calciatori fanno parte della Juventus, sono tutti bravi calciatori e ragazzi straordinari. Le considerazioni vanno fatte a fine mercato. Vogliamo fare una squadra competitiva sempre con un occhio ai conti, vogliamo puntellare la squadra con un giocatore per reparto per dare al mister il massimo di quello che possiamo fare in questo momento. Ringrazio Rabiot, gli auguriamo un felice futuro".

14:00

Thiago Motta, la conferenza stampa di presentazione

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta: segui la diretta sul nostro sito.

13:45

Juve, il senso del ritardo: il commento del direttore

"La rifondazione tecnica (e non solo quella) della Juve sta incontrando ostacoli superiori al previsto: per cambiare tanto e bene servono gli uomini giusti e buone idee, certo, e soldi, ma se temporaneamente non si dispone di grosse risorse e si devono fare i conti al milione, le difficoltà aumentano in modo esponenziale". LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI

13:30

Cabal, visite e firma con la Juve

Inizia a delinearsi la nuova Juve di Thiago Motta. In mattinata Juan Cabal è arrivato al JMedical di Torino, dove ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. Primi selfie e autografi con quelli che saranno i suoi nuovi tifosi, all'arrivo, per il difensore colombiano: GUARDA IL VIDEO

13:15

Un dettaglio sulla nuova maglia Juve sorprende i tifosi

Presentate le nuove divise da gioco dei bianconeri, ai social non è sfuggito un dettaglio sorprendente: TUTTI I DETTAGLI

13:00

Presentazione Thiago Motta: dove e quando

L'annuncio della Juve: leggi QUI tutti i dettagli relativi alla conferenza del nuovo tecnico dei bianconeri.

Allianz Stadium, Torino