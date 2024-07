Juve, Motta ne lascia a casa 8: tutti i motivi

«Ho letto alcune voci su presunti fuori rosa. Voglio precisare che tutti i giocatori fanno parte della Juventus, sono tutti bravi calciatori e ragazzi straordinari. Le considerazioni verranno fatte a fine mercato». Cristiano Giuntoli, alla presentazione di Thiago Motta, ha lanciato la palla un po’ più in là. Dalla propria trequarti a quella avversaria, un drop per allontanare nubi e rasserenare per quanto possibile. Nel ritiro bavarese però mancheranno diverse pedine che nel recente passato hanno rivestito un ruolo di prim’ordine. Giusto anticiparlo: tutti quanti hanno una motivazione, almeno apparente, per saltare la settimana tedesca. Altrettanto innegabile considerare come gli assenti siano chiacchierati e non siano centrali nel progetto tecnico.

In primis Wojciech Szczesny, le cui vacanze sono state prolungate dopo l’Europeo (mentre il connazionale Milik è a Torino). Guadagna moltissimo, oltre sei milioni all’anno, di fatto è il terzo portiere. È arrivato Di Gregorio, investito della titolarità sin da subito, poi Perin. Un paradosso, quello di acquistare prima di vendere in un mercato immobile, perché gli ingranaggi poi devono combaciare. Per ora non ci siamo: l’Al Nassr era interessato e sembrava intenzionato a soddisfare sia la Juve che il polacco, poi la decisione di virare su Bento: più costoso di cartellino, meno di stipendio, più giovane. Il Monza ci ha provato grazie ai buoni uffici che intercorrono fra le società, ma per ora Szczesny ha ringraziato e risposto picche, aspettando nuove opportunità. Ora ci sarebbe l’Al Ittihad, sebbene il condizionale sia doveroso. Anche perché la richiesta è un biennale da circa 14 milioni di euro annui. Insomma, la sensazione è che la situazione sia più intricata del previsto.