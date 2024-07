Juventus, Cambiaso: "Vi dico in che ruolo mi sta provando Motta"

Dopo aver terminato le vacanze, Andrea Cambiaso è stato convocato da Thiago Motta per il ritiro in Germania con la Juventus e l'esterno non vede l'ora di cominciare la nuova stagione, come si evince dalle sue parole: "Mi sono riposato in vacanza durante questi venti giorni, e sono molto contento di essere qui. È bellissimo tornare in questa società incredibile Fisicamente sto bene".