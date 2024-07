Clamoroso, Soulé vuole solo la Roma e chiede a Motta di non giocare

Thiago Motta su Soulé: "Mi ha chiesto di non giocare"

Il calciatore, però, si trova ancora in Germania nel ritiro della Juventus e, in occasione dell'amichevole contro il Norimberga, ha chiesto esplicitamente di non giocare contro il Norimberga a Thiago Motta, come rivelato dallo stesso allenatore dopo l'amichevole: "Abbiamo parlato ieri, dopo l'allenamento e mi ha chiesto di non partecipare. Mi sembrava una cosa giusta rispettare la decisione". Il tecnico non l'ha fatto entrate sul terreno di gioco, ma l'ha comunque portato in panchina.