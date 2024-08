Thuram: "Volevo giocare alla Juve fin da piccolo. Ho parlato con Todibo..."

Thuram: "Volevo la Juve fin da piccolo"

Il classe 2001 ha anche menzionato papà Lilian: "Mi ha detto che è la squadra più grande d'itala e del mondo per lui. Mi ha detto di sfruttare questa occasione al massimo. Per quanto riguarda mio fratello vedremo come andrà questa stagione. [...] Essere qui è un sogno. Ho sempre desiderato di giocare alla Juve da quando ero piccolo, dove sono passati moltissimi giocatori francesi, dei nomi di grandissimo prestigio".

"Ho parlato con Todibo. Sul ruolo..."

Thuram ha sveltato anche di aver parlato con Todibo, suo ex compagno al Nizza: "Ma non della Juve. Ma di tante altre cose. Vediamo se finisce qui o no". In conclusione, sul ruolo: "Non ho un ruolo preferito, posso giocare player, mezzala, dipende dove il mister vuole che io giochi. Ho due modelli: il primo Paul Pogba e poi Patrick Vieira. Due grandi giocatori, mi piacciono molto".