Locatelli: "Euro 2024? Delusione enorme". E su Thiago Motta...

Le parole di Locatelli

Queste le sue parole a Sky Sport: "È chiaro che sia stata una delusione enorme, ma quelle sono energie negative a cui non do importanza. Io mi concentro sul presente, penso solo a lavorare giorno dopo giorno". E su Thiago Motta: "Chiaramente è stato portato molto entusiasmo. I componenti dello staff sono persone molto sincere dirette, e questa sicuramente è una cosa importante, perché servono idee chiare. Ci sono i margini per fare un ottimo lavoro".