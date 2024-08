Juve, ufficiale il rinnovo di Bremer fino al 2029

Juventus, Bremer rinnova fino al 2029

Questa infatti la nota ufficiale pubblicata sui canali ufficiali della Juventus: "Ufficializziamo oggi una notizia importante: Gleison Bremer rinnova il suo contratto con la Juventus, e sarà quindi un giocatore bianconero fino al 30 giugno 2029. Un rinnovo, quello di Gleison, campione brasiliano 27enne, semplicemente meritatissimo. [...]Tutto questo non sarebbe possibile senza il talento che Bremer dimostra in tutte le occasioni in cui entra in campo, ma anche la sua serietà e la sua dedizione, che mette ogni giorno, in ogni allenamento, al servizio della squadra. Per questo siamo felicissimi di ripeterlo: Gleison, ancora con noi!".