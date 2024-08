Douglas Luiz: "La grandezza della Juve parla da sola. Su Thiago Motta..."

Douglas Luiz ha risposto alle domande dei giornalisti nella classica conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus all' Allianz Stadium : "Non c'è stato bisogno di chissà cosa per convincermi. La grandezza di questo club parla da sola".

Juve, Douglas Luiz: "Danilo e Bremier mi hanno aiutato molto. Su Thiago Motta..."

"Spero sia un passaggio importante della mia carriera essere venuto qua - ha proseguito il centrocampista brasiliano - Danilo e Bremer hanno aiutato molto in questa trattativa. Tutti i giorni che mi svegliavo sentivo Danilo dirmi: 'Forza Juve!' ". In conclsuone su Thiago Motta: "Sembra ci conosciamo da tanto tempo. E' giovane, dà la libertà di comunicare liberamente. Il nostro rapporto è molto positivo. Io non ho una preferenza esatta di ruolo. Mi piace essere più vicino alla porta, ma se la Juventus ha bisogno di me come numero 6, più difensivo, non avrò problemi".