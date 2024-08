Juve, Chiesa fuori dai convocati di Thiago Motta per l'Atletico Madrid

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole tra la sua Juventus e l'Atletico Madrid, ultimo test amichevole prima del debutto in Serie A contro il Como, in programma il prossimo 19 agosto. Per la partita, che si giocherà allo stadio Gamla Ullevi di Goteborg, in Svezia, non sono stati convocati Chiesa, Milik, Tiago Djaló, Nicolussi-Caviglia, Arthur, Rugani, De Sciglio, Szczesny, Kostic e McKennie.