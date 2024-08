Thiago Motta diretta conferenza prima di Juve-Como: segui LIVE

TORINO - Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Como, il tecnico della Juventus Thiago Motta , presenta la sfida in sala stampa. Le parole dell'allenatore bianconero. Segui la cronaca...

13:36

Juve, la scelta su McKennie

Nel corso della conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato spesso di McKennie, tornato a pieno regime in rosa.

13:24

Motta su Miretti

Il tecnico ha chiuso la conferenza stampa rispondendo ad una domanda su Miretti: "Lui non sarà con noi domani, sta facendo un lavoro differenziato, non sarà del gruppo. Quando lo sarà ne parleremo anche con Fabio"

13:13

Motta e il parallelismo con Sarri

Quando Sarri sostituì Allegri, trovò alcune difficoltà a far capire ai suoi giocatori una nuova idea di calcio. Motta non ha riscontrato gli stessi problemi: "Nessuna difficoltà. Ogni giocatore sa cosa deve fare in mezzo al campo. Non vedo nessuna difficoltà: abbiamo preparato bene la partita e domani sappiamo come affrontarla: tutti daranno il massimo per il bene della squadra"

13:11

Motta su Chiesa e Vlahovic

Alla domanda su Chiesa e se la situazione fosse cambiata, Motta risponde così: "No, non è cambiato nulla. Abbiamo parlato e la più grande dimostrazione che ho per tutti i miei giocatori è la mia trasparenza e chiarezza che ho con loro. Questo il modo in cui riesco a trasmettere rispetto. Non è cambiato nulla". Vlahovic? "Ce lo teniamo stretto e può darci una grande mano. E' un grande giocatore, che ha bisogno della squadra. La nostra forza è il gruppo e abbiamo una grande energia, per fare un grande lavoro e portare a casa quello che vogliamo":

13:09

Motta: "La nostra idea di calcio è questa..."

"Abbiamo fatto una buona preparazione e siamo pronti. Siamo dei privilegiati a vivere questo momento con questa energia ed entusiasmo. La nostra idea è di fare una buona gara per ottenere il risultato".

13:08

Motta su Weah: "Non sono sorpreso"

"Non sono sorpreso da Weah. L'ho conosciuto molto giovane ed ora ha un'età in cui può essere molto importante per la squadra". Sul mercato: "Stiamo lavorando al massimo e bene per costruire una squadra forte e competitiva. Anche se a voi piace poco parlare della partita, noi siamo concentrati solo su questo".

13:06

Motta: "Ecco l'obiettivo della Juve"

"Abbiamo massimo rispetto per il Como, che per arrivare in serie A, ha vinto tante gare. Ma sappiamo quello che dobbiamo fare". Sugli obiettivi della Juve: "Il primo passo è fare il massimo domani, battere il Como e fare un passo alla volta". Su Fabregas e il Como: "Giocano sempre a viso aperto. Affronteremo una buona squadra e con giocatori di esperienza. L'affronteremo con rispetto, ma con la voglia di fare risultato".

13:04

Motta: "Tranquillo sul mercato". Poi su Yildiz...

Sulla scelta di andare con soli diciannove giocatori: "E' una scelta dettata dal merito". Sul mercato: "Sono tranquillo: stiamo lavorando al massimo per migliorare la squadra. Yildiz? Porta un numero storico, ma è un giocatore forte, di qualità e che ha una grande cultura per il lavoro. E' un aspetto da sottolineare. Pur essendo giovane ha imparato molto ed è cresciuto tanto"

13:01

Motta: "Non vediamo l'ora di iniziare"

"Non vediamo l'ora di iniziare la stagione. Abbiamo tanta voglia di partire e di metterci in prova". Poi sui giocatori a disposizione. "Mckennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo diciannove giocatori a disposizione: ne giocano undici e posso fare cinque cambi. Siamo pronti per affrontare la partita di domani".

13:00

Motta, inizia la conferenza stampa

Il tecnico bianconero pronto ad iniziare la conferenza stampa di presentazione di Juve-Como

12:52

12:34

12:25

12:16

