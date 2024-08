Chiesa e McKennie, la decisione di Thiago Motta: i convocati della Juve per il Como

Manca sempre meno al debutto in Serie A per la Juventus di Thiago Motta, che all'Allianz Stadium ospiterà il Como di Cesc Fabregas nella prima giornata di campionato. Il match è in programma oggi, lunedì 19 agosto alle 20:45, e l'allenatore bianconore ha diramato la lista dei convocati a poche ore dal match.