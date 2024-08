Juve, Danilo fuori con il Verona: il motivo e cosa sta succedendo

Continua il complicato momento di Danilo alla Juventus. Il capitano (ex?) bianconero era in panchina con il Como e non giocherà neppure contro il Verona. Ufficialmente ha un fastidio di natura fisica, la condizione non è brillante ma appare evidente come ancora non sia nato il feeling con Thiago Motta. Prevista a destra la presenza di Savona. Che il momento non sia facile per il brasiliano, 33 anni compiuti il mese scorso, si capisce anche dal fatto che nelle ultime ore Danilo sia scomparso dai social disattivando il suo profilo Instagram. Da decidere, a questo punto, soltanto se sarà convocato, in modo da poter andare almeno in panchina, o se invece, resterà direttamente a Torino.